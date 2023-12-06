В Рязани мужчина открыл стрельбу по машинам на трассе М5

В Рязани на трассе мужчина стал стрелять в машины. Об этом сообщает Telegram-канал Рязинформбюро.

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Инцидент произошел в Рыбновском районе, на трассе М5. По словам очевидцев, россиянин открыл стрельбу по машинам. Причина такого поступка неизвестна. На месте работает ОМОН.

Как сообщает Telegram-канал "112", стрелок попал в одного из полицейских. К моменту приезда медиков он уже не реагировал на происходящее. Помимо сотрудника МВД никто не пострадал.

Мужчину задержали, оказать сопротивление он не успел. Правоохранители выясняют мотивы стрелка.