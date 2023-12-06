В расследовании уголовного дела блогера-миллионника Аяза Шабутдинова появился новый фигурант — 35-летний гендиректор компании-продавца обучающих курсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал московской прокуратуры. Также сообщается об аресте многочисленных счетов бизнесмена и его партнера.

Гендиректора компании-продавца объявили в розыск. Его имя не раскрывается. Однако согласно последней информации с сайта «Лайк Центра», им может быть бизнесмен Василий Алексеев.

Также стало известно об аресте 28 банковских счетов Шабутдинова.

«С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, наложен арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах Шабутдинова и 11 счетах его соучастника, открытых в различных банках», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре сообщили о временном отстранении соучастника блогера от должности исполнительного директора АНО и генерального директора акционерного общества, через которые была организована продажа обучающих курсов.