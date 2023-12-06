В центре Петербурга загорелось здание консерватории

Днем в среду, 6 декабря, сильный пожар начался в здании государственной консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, закрытом на реконструкцию. Об этом сообщает «Фонтанка».

Издание опубликовало фотографии с места происшествия. На снимках виден огонь в окнах с первого по четвертый этажи. По данным «Фонтанки», сильнее всего пламя разгорелось на первом этаже.

Причина возгорания пока неизвестна, по предварительной информации «Фонтанки», в здании загорелись строительные леса. Информации о пострадавших пока нет.

Корреспондент «Делового Петербурга» рассказал, что рабочих из здания эвакуируют с помощью строительного крана.

Очевидцы сообщили изданию, что движение на улице Декабристов перекрыли из-за пожара. В этом районе образовались пробки.