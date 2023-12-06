В центре Петербурга загорелось здание консерватории
Днем в среду, 6 декабря, сильный пожар начался в здании государственной консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, закрытом на реконструкцию. Об этом сообщает «Фонтанка».
Издание опубликовало фотографии с места происшествия. На снимках виден огонь в окнах с первого по четвертый этажи. По данным «Фонтанки», сильнее всего пламя разгорелось на первом этаже.
Причина возгорания пока неизвестна, по предварительной информации «Фонтанки», в здании загорелись строительные леса. Информации о пострадавших пока нет.
Корреспондент «Делового Петербурга» рассказал, что рабочих из здания эвакуируют с помощью строительного крана.
Очевидцы сообщили изданию, что движение на улице Декабристов перекрыли из-за пожара. В этом районе образовались пробки.
Консерватория имени Римского-Корсакова находится на Театральной площади в Санкт-Петербурге. Здание расположено напротив Мариинского театра. В 2014 году консерваторию закрыли на реконструкцию, окончание работ было запланировано на 2024 год.