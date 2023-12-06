В Петербурге более 100 мигрантов доставили в МВД после драки у "Лахта-центра"

В Петербурге после драки около "Лахта-Центра" полиция провела масштабные мероприятия, связанные с мигрантами. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По результатам рейдов более 100 иностранцев доставили в полицию из-за нарушений миграционного законодательства.

"Более половины из них в итоге лишились трудового патента, а следовательно, и права работать на территории страны", – сообщается в публикации.

Среди задержанных оказались 13 человек, которые совершили грубые нарушения. Их направили в специализированный центр. В последствии все они будут выдворены из России.