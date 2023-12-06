На Урале полуторагодовалый малыш насмерть замерз на пороге дома

«По версии следствия, ранним утром малыш самостоятельно вышел из дома в холодные сени, после чего дверь в дом захлопнулась, и ребёнок уже не смог открыть её. Его мать в тот момент спала и не сразу заметила отсутствие сына. Когда же она вышла в сени, ребёнок уже погиб от переохлаждения», — сообщили в региональном Следственном комитете.