В Уфе на проспекте Салавата Юлаева прорвало канализацию

По данным Telegram-канала Mash Batash, затоплена парковка рядом с НИПИ "Петон". Таким образом, более десяти машин оказались в горячей воде. Люди пытаются добраться до своих машин и вывезти их с территории. О поломках уже сообщили пять автомобилистов.