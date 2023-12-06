Задержаны причастные к убийству советника министра путей сообщения

Сотрудники полиции задержали лидера и участников банды, причастных к серии тяжких преступлений, совершаемых с 1998 года, сообщили в МВД. Деловая газета "Взгляд"

Банде инкриминируется совершение более 30 преступлений, среди которых убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году в Одинцове Московской области. RT на русском

"Сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и СК России провели масштабные мероприятия по пресечению деятельности банды, участники которой совершали преступления на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других субъектов Российской Федерации в период с 1998 года по настоящее время", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк. ТАСС