Суд Москвы оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на 800 тысяч рублей. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

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Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу соцсети или принятию мер по ограничению доступа к информации).

Как уточняет РИА Новости, TikTok выписали штраф за неудаление запрещенных роликов о «зацеперах»

.Ранее по аналогичной статье в России оштрафовали популярный стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest. Обе компании обязали выплатить 800 тысяч рублей.