Школьник зажег дома петарду и попал в больницу

В Москве госпитализировали 11-летнего школьника с травмой руки, полученной в результате неосторожного обращения с пиротехникой, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По предварительным данным, ребенок пострадал, когда в отсутствие взрослых зажег дома петарду.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Зеленоградской на севере Москвы. Петарды ребенок купил самостоятельно. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка. Ведомством установлен магазин, где школьник купил пиротехнику, и его владелец.

В сентябре во время проведения пиротехнического шоу в Москве салют полетел в сторону зрителей. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Как было установлено позднее, одна из пушек, которая должна была стрелять вверх, наклонилась, что и стало причиной инцидента.

Летом в Оренбурге местная жительница взорвала несколько петард в храме Николая Чудотворца, напугав прихожан. После этого она попыталась сбежать, прикрыв лицо, но была задержана сотрудниками полиции.