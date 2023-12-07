МЧС доставит очередную группу эвакуированных из сектора Газа
Спецборт МЧС России доставит в Москву очередную группу граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа.
В настоящее время, как сообщили в пресс-службе МЧС, самолет уже вылетел из Каира. На его борту 68 человек, в том числе 31 ребенок, которые накануне покинули зону палестино-израильского конфликта.
"Вместе с тем, на территории Египта продолжает работать оперативный штаб МЧС России. Людям оказывают необходимую помощь и поддержку" - сказано на ресурсах российского спасательного ведомоства.
Сейчас в столичном аэропорту Домодедово спасатели уже готовятся к встрече. Подготовлены предметы первой необходимости, теплая одежда и питание.