МЧС доставит очередную группу эвакуированных из сектора Газа

Спецборт МЧС России доставит в Москву очередную группу граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа.

В настоящее время, как сообщили в пресс-службе МЧС, самолет уже вылетел из Каира. На его борту 68 человек, в том числе 31 ребенок, которые накануне покинули зону палестино-израильского конфликта.