Задержан участник обмана российских пенсионеров почти на 400 тысяч рублей

В Благовещенске полиция задержала 47-летнего сообщника телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по Амурской области.

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В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Мужчину отправили под домашний арест. Ранее он был судим за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

По версии следствия, задержанный увидел в одном из мессенджеров объявление о возможности легкого заработка и связался с указанным контактом. Ему рассказали об участии в мошеннических схемах, после которых можно будет оставить 10 процентаов от сумм переводов организаторам схемы.

Пока известно о двух эпизодах обмана местных пенсионеров в общей сумме почти на 400 тысяч рублей. 21 ноября аферисты по известной схеме с попавшими в аварию «родственниками» развели 81-летнюю местную жительницу на 145 тысяч рублей. Сумку с деньгами у нее забрал обвиняемый.

22 ноября мошенники, действуя по той же схеме, обманули 87-летнюю жительницу областного центра на 240 тысяч рублей. Задержанный подъехал к ней на такси и забрал деньги. Обе пострадавшие написали заявление в полицию.