Взрослый внук вымогал у бабушки миллион и избил ее, получив только 500 рублей

Судимый внук требовал от бабушки миллион рублей и избил после отказа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

27 ноября 29-летний житель Корсакова пришел поздним вечером к своей 73-летней бабушке и стал вымогать у нее деньги. Пенсионерка отдала агрессивному внуку 500 рублей, но эта сумма показалась ему недостаточной. Рецидивист потребовал у пожилой женщины миллион рублей, но та пояснила, что таких денег у нее просто нет.

После этого родственник набросился на потерпевшую и применил в ее отношении насилие, не опасное для жизни и здоровья. Пенсионерке удалось высвободиться, и вскоре внук ушел из ее дома. Пострадавшая обратилась в полицию, злоумышленника нашли и завели на него новое уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия.