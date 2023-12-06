В российском регионе рабочие массово отравились на стройке аэропорта

Массовое отравление рабочих произошло на стройке нового терминала главного аэропорта Камчатки в Елизово, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. В ведомстве отметили, что Елизовская городская прокуратура начала проверку после госпитализации 41 человека.

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По предварительной информации госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта, — заявили в прокуратуре.

В ведомстве пообещали применить меры прокурорского реагирования, если будут выявлены основания для этого. Прокуроры намерены проверить санитарно-эпидемиологические нормы на пищеблоке, где питались рабочие, а также дать оценку условиям их проживания на строящемся объекте.