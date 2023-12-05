В Архангельске загорелось производственное здание

Пресс-служба МЧС России сообщила о крупном пожаре на производственном здании в Архангельске . Об этом пишет ТАСС.

Согласно имеющейся информации, площадь пожара составила 1,8 тысяч кв. м. К тушению пожара были привлечены 37 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.