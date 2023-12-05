В Архангельске загорелось производственное здание
Пресс-служба МЧС России сообщила о крупном пожаре на производственном здании в Архангельске. Об этом пишет ТАСС.
Согласно имеющейся информации, площадь пожара составила 1,8 тысяч кв. м. К тушению пожара были привлечены 37 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
«Огнем охвачено производственное здание на площади 1800 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в МЧС.
Ранее крупный пожар произошёл на складах завода спецавтомобилей в Москве.
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