Ребенок госпитализирован после взрыва петарды в Москве

Ребенок госпитализирован после взрыва петарды
В квартире жилого дома на Зеленоградской улице 11-летний мальчик получил травму кисти руки в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 5 декабря.
По словам собеседницы «ВМ», ребенок был госпитализирован. По предварительным данным, мальчик купил петарды и, придя домой, вскрыл упаковку и самостоятельно поджег изделие.
Прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств произошедшего, проводятся надзорные мероприятия, установлен магазин, где подросток приобрел изделие, и его владелец.
В ряде регионов России, например в Белгородской и Воронежской областях, введен запрет на использование пиротехники во время новогодних праздников. Петербургские власти сообщили, что не планируют вводить подобные ограничения.