Ребенок госпитализирован после взрыва петарды в Москве

В квартире жилого дома на Зеленоградской улице 11-летний мальчик получил травму кисти руки в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 5 декабря.

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По словам собеседницы «ВМ», ребенок был госпитализирован. По предварительным данным, мальчик купил петарды и, придя домой, вскрыл упаковку и самостоятельно поджег изделие.

Прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств произошедшего, проводятся надзорные мероприятия, установлен магазин, где подросток приобрел изделие, и его владелец.