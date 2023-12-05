Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения ВСУ

Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Об этом «Коммерсантъ».

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Речь идет об ударе со стороны Харьковской области, предположительно, ракетами «Точка-У» по складу боеприпасов и техники в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области в апреле 2022 года. Военнослужащие понесли потери в количестве семи человек.

Издание отмечает, что судебное разбирательство коснулось двух офицеров. Они осуждены на четыре года тюрьмы, полтора года из этого срока фигуранты уже отбыли, находясь под следствием, поэтому вскоре оба смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.

Также сообщается, что подсудимые не лишились офицерских званий в качестве наказания и избежали максимального срока. «Коммерсантъ» пишет, что после выхода на свободу они могут вернуться в Вооруженные силы России.