Сковорода с кипящим маслом взорвалась в одной из квартир в Екатеринбурге. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, жительница квартиры на улице Чемпионов в Екатеринбурге раскалила на сковороде масло, которое загорелось. Чтобы потушить огонь она решила засунуть ее под холодную воду, что привело к мощному хлопку. В результате взрывом выбило стекла и двери.

Пострадавшую женщину, которая оказалась 24-летним учителем иностранного языка в школе, госпитализировали в больницу. Она получила ожог II степени 20% тела и ожог кисти III степени.