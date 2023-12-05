Россиянка съехала из съемной квартиры вместе с хозяйскими вещами

В Нижнем Новгороде женщина съехала из съемной квартиры вместе с вещами собственника на 40 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, нижегородец сдал однокомнатную квартиру 35-летней женщине с ребенком. Квартирантка часто задерживала оплату. Сообщается, что она также выпивала и грубила соседям.

Позже арендодатель узнал, что долг за коммунальные услуги в квартире достиг 12 тысяч рублей. Он попросил квартирантку оплатить задолженность, но она отправила ему лишь половину суммы, а затем добавила мужчину в черный список.