Часть кирпичной стены седьмого корпуса Российского университета транспорта (ранее — МИИТ) рухнула на проезжую часть в Москве во время сноса здания. Видео опубликовал телеканал «Россия-1».

Инцидент произошел во вторник, 5 декабря, в Марьиной Роще.

По данным телеканала, никто не пострадал, при том, что в Минаевском переулке достаточно интенсивное движение. Кроме того, буквально за несколько секунд до падения стены по переулку прошла компания молодых людей.

Напомним, что здание корпуса № 7 будет снесено в соответствии с решением столичных властей. На его месте планируется построить «Дворец спорта» и новый учебный корпус научно-образовательного кластера «Образцово». В Дворце предусмотрены бассейн, спортзал, тир, административные помещения.