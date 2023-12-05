В Марьиной Роще стена вуза рухнула на проезжую часть
Часть кирпичной стены седьмого корпуса Российского университета транспорта (ранее — МИИТ) рухнула на проезжую часть в Москве во время сноса здания. Видео опубликовал телеканал «Россия-1».
Инцидент произошел во вторник, 5 декабря, в Марьиной Роще.
По данным телеканала, никто не пострадал, при том, что в Минаевском переулке достаточно интенсивное движение. Кроме того, буквально за несколько секунд до падения стены по переулку прошла компания молодых людей.
Напомним, что здание корпуса № 7 будет снесено в соответствии с решением столичных властей. На его месте планируется построить «Дворец спорта» и новый учебный корпус научно-образовательного кластера «Образцово». В Дворце предусмотрены бассейн, спортзал, тир, административные помещения.
После сноса корпуса археологи проведут раскопки и шурфовку – удаление верхнего слоя грунта с поверхности земли. Это обусловлено тем, отмечают эксперты, что строительство новых зданий пройдет в зоне Камер-Коллежского вала (охраняемого культурного наследия).