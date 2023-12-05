Госдеп заплатит миллионы долларов за информацию о нахождении Усса

Госдеп США объявил награду до $7 млн за информацию о нахождении сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом пишет РИА Новости.

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Средства обещают передать в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP).

5 декабря The Washington Post сообщило об аресте предполагаемого организатора побега Усса из-под домашнего ареста в Италии. Им назван гражданин Боснии и Герцеговины Владимир Йованчич, которого арестовали в Хорватии. Считается, что побег Усса организовала сербская группировка.

Артем Усс в октябре 2022 года был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денежных средств, в США ему грозит пожизненное заключение, его обвиняют в обходе санкций, в том числе поставках микрочипов из США в РФ, и отмывании денег. Усс был задержан в аэропорту Милана при попытке вылететь в Турцию.

4 апреля Усс объявил, что находится в России. Его адвокат сообщал, что он добровольно явился к следователю в Москве.

20 апреля карточка Усса пропала из базы розыска МВД.