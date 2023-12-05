Shot: в Москве мужчина умер, выталкивая автомобиль супруги из сугроба

Житель Москвы умер, выталкивая автомобиль своей жены из сугроба. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. У него случился приступ от перенапряжения.

Москвич умер, выталкивая машину жены из сугроба
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Трагедия произошла накануне в Тверском районе столицы. По данным канала, 78-летний пенсионер по просьбе своей жены пытался подтолкнуть их автомобиль на выезде из двора на улице Фадеева. Во время этого у мужчины случился приступ эпилепсии.

Жена тут же вызвала «скорую» и попыталась самостоятельно привести мужа в чувства, но ей этого не удалось. Он скончался до приезда врачей. Отмечается, что мужчина недавно переболел ковидом. Точную причину смерти установят эксперты.

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До этого стало известно, что кроссовер Lexus, зарегистрированный на экс-полковника полиции, протаранил магазин в Кузбассе. После этого пассажиры авто избили свидетеля аварии.

Ранее сообщалось, что полицейские станцевали под музыку, радуясь китайскому патрульному авто.

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