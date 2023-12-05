Бывший преподаватель российского вуза получила срок за фейки о ВС на лекциях

В Нижнем Новгороде суд приговорил к трем годам условно бывшего доцента кафедры финансов и правого регулирования финансового рынка РАНХиГС по делу о фейках. Об этом сообщает ФСБ.

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По данным силовиков, женщина, будучи преподавателем, распространяла на лекциях проукраинскую идеологию и внушала студентам враждебное отношение к России. Для этого фигурантка использовала ложную информацию о Вооруженных силах (ВС) России.

Женщину лишили права занимать определенные должности на срок два года.