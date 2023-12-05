Облитый грязью астраханец хотел отомстить водителю и сжег не ту машину

В Астраханской области мужчина поджег автомобиль ни в чем не повинного человека, перепутав его с машиной водителя, который облил его грязью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

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Рано утром во вторник, 5 декабря, в полицию поступила информация о том, что во дворе дома в Ленинском районе Астрахани сгорел автомобиль ВАЗ стоимостью 190 тысяч рублей. Правоохранители опросили очевидцев и задержали подозреваемого.

В отделе полиции астраханец рассказал, что накануне шел в гости к знакомому, но по дороге его обдала грязью мимо проезжавшая машина. Мужчина разозлился и увидел, что незнакомец припарковал авто в том же дворе, где проживал его приятель. Он решил отомстить и сжечь транспортное средство, однако перепутал автомобили и поджег имущество другого человека.