Экс-сотрудница банка похитила у клиентов три миллиона рублей

По данным ведомства, женщина работала менеджером и финансовым экспертом в банке в Котласе. С апреля 2022 года по август 2023 года она обманывала клиентов, которые хотели открыть сберегательный счет или погасить займы. Фигурантка забирала деньги граждан, но не проводила операцию через кассу, а перечисляла суммы на свою карту. Также она похитила кредитую карту, которую клиентка оставила на хранение в банке, и расплачивалась ей в магазине, обналичивала деньги.