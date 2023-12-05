Транспортный самолет Ан-12 приземлился в Комсомольске-на-Амуре

Транспортный самолет Ан-12 совершил успешную посадку на аэродроме совместного базирования «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее стало известно, что воздушное судно запросило аварийную посадку в аэродроме «Хурба».

Собеседник агентства уточнил, что находившиеся на борту самолета восемь человек при аварийной посадке не пострадали.

Накануне сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Ставропольском крае из-за технических неполадок во время планового облета нефтепровода.

2 декабря самолет из Санкт-Петербурга запросил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа одного из двигателей.

В тот же день летевший из Ноябрьска в Уфу пассажирский самолет экстренно приземлился в Тюменской области. На борту воздушного судна находился 71 человек.