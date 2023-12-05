Глава Верховного суда сообщил, что число дел в российских судах стало сокращаться

Число рассмотренных судами дел стало сокращаться. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

Число дел в российских судах стало сокращаться
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"За девять месяцев этого года во всех видах судопроизводства по первой инстанции судами рассмотрено 28 млн 286 тыс. дел - на 1,8 млн дел или на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил Лебедев.

По его словам, это произошло за счет сокращения числа дел о взыскании налогов и дел об административных правонарушениях.

"Это связано прежде всего с сокращением почти в пять раз количества поступивших в суды административных дел о взыскании с граждан налогов и сборов - с 3 млн 548 тыс. дел за аналогичный период прошлого года до 727 тыс. дел в этом году, а также с сокращением на 1 млн 77 тыс. или на 19% количества дел об административных правонарушениях", - отметил председатель Верховного суда.

Вместе с тем, по его словам, объем работы судов в гражданском судопроизводстве увеличился на 2 млн 60 тыс. дел или на 11%. Кроме того, за девять месяцев 2023 года суды рассмотрели 540,5 тыс. уголовных дел в отношении 548 тыс. лиц, 79% из них получили приговоры к различным видам наказаний.