Число дел в российских судах стало сокращаться

"Это связано прежде всего с сокращением почти в пять раз количества поступивших в суды административных дел о взыскании с граждан налогов и сборов - с 3 млн 548 тыс. дел за аналогичный период прошлого года до 727 тыс. дел в этом году, а также с сокращением на 1 млн 77 тыс. или на 19% количества дел об административных правонарушениях", - отметил председатель Верховного суда.