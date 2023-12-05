В Петербурге полиция задержала более десяти человек после драки около «Лахта-центра». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Приморском районе. На кадрах с места происшествия заметно, как рабочие в спецформе со светоотражателями наносят удары друг другу и людям в обычной теплой одежде.

Один из участников потасовки упал на асфальт, но даже после этого мужчина продолжил бить лежащего оппонента кулаками. Во время драки один человек потерял сознание, его попытались реанимировать. О состоянии пострадавшего после потасовки не сообщается.