Доставщик еды в Петербурге снимал на камеру изнасилования девочек

В Санкт-Петербурге задержали курьера крупного сервиса по доставке еды, сообщает «Фонтанка». 36-летнего уроженца Мурманской области обвинили в изнасиловании девочек-подростков. Во время следствия выяснилось, что мужчина не просто надругался над ними, но и снимал все это на камеру.

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Правоохранители установили, что фото и видеозаписи подозреваемый осуществлял для изготовления порно с апреля 2017-го по март 2023 года. У своих жертв он разрешения не спрашивал. По данным издания, мужчину теперь обвиняют еще и в незаконном изготовлении и обороте порнографии, а также сборе, хранении, использовании и распространении информации о частной жизни лица без его согласия.

Ранее в Сети появилось видео, как курьер на мопеде остановился перед машиной такси на светофоре, достал из сумки топор и начал угрожать водителю. Дебошир утверждал, что владелец авто прыснул в него из газового баллончика, и требовал, чтобы тот вышел из машины. Водитель поспешил покинуть место происшествия. Позже доставщика еды нашли и отключили от системы. Спустя время его задержала полиция.