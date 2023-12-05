Названо число уголовных дел, которые сгорели при пожаре в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Среднеохтинском проспекте днем 4 декабря произошел пожар в отделении полиции, в результате чего сгорел сейф с уголовными делами, сообщает 78.ru. В хранилище находилось десять уголовных дел.

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На фото с места происшествия видно, что помещение выгорело полностью. В кабинете обгорела территория площадью 14 кв. м. Прибывшие на место спасатели потушили пожар, сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал. К ликвидации огня привлекалось три единицы техники и 15 пожарных служащих. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание проводки.

В МВД уточнили, что пожар произошел в отделе дознания Красногвардейского Управления МВД, где в том числе находились улики по уголовным делам. Канал «Лен24» публиковал 4 декабря видео с пожаром.