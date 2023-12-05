В российском регионе семья из трех человек отравилась угарным газом

В Нижнем Новгороде семья из трех человек отравилась угарным газом в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

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По его данным, утечка газа произошла в квартире на улице Покровской. Пострадали 43-летние мужчина и женщина, а также 13-летний ребенок. Причину отравления семьи угарным газом пока не установили.

Жильцы дома, где в одной из квартир произошла утечка, не пускают сотрудников аварийных служб. При этом отмечается, что все стояки по всему дому перекрыли.