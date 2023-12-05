Названо число погибших при извержении вулкана в Индонезии

Жертвами извержения вулкана Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра стали 13 человек, сообщает портал Tribune. По его информации, погибли альпинисты, которые собирались совершить восхождение на гору. В настоящее время спасатели продолжают вести поиски еще 12 человек.