Названо число погибших при извержении вулкана в Индонезии
Жертвами извержения вулкана Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра стали 13 человек, сообщает портал Tribune. По его информации, погибли альпинисты, которые собирались совершить восхождение на гору. В настоящее время спасатели продолжают вести поиски еще 12 человек.
13 альпинистов были найдены мертвыми. Еще три человека были эвакуированы, — заявил руководитель спасательной службы Паданг Абдул Малик.
Как подчеркнули в метеорологическом управлении Японии со ссылкой на Дарвиновский консультативный центр по вулканическому пеплу, после извержения Марапи столб пепла поднялся на высоту 15 тысячи метров. В общей сложности в спасательной операции задействованы порядка 200 человек.