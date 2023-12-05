На станции московского метро «Текстильщики» пассажиры помогли женщине, которая упала на рельсы. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Судя по записи, к упавшей спустился мужчина в желтой куртке, который подсадил ее и передал пассажирам на платформе. После этого он поднял вещи женщины и сам покинул пути. Машинист подъезжающего поезда успел остановить состав и дождался, пока спасательная операция закончится.

Как женщина оказалась на путях, пока неизвестно. О наличии у нее травм после падения не сообщается.