Катер ВСУ со взрывчаткой на борту нашли в Крыму

Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины со взрывоопасным устройством на борту обнаружили на пляже в Крыму. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Катер ВСУ со взрывчаткой на борту нашли в Крыму
© РИА Новости

Отмечается, что жители села Молочное Сакского района утром 4 декабря сообщили местным властям, что примерно в 4 километрах от их дома на пляже лежит невзорвавшийся безэкипажный катер. Приехавшие на место службы предположили, что катер был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Министерство обороны России сообщило, что над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 22 украинских БПЛА. Утром 1 декабря морская авиация Черноморского флота РФ уничтожила безэкипажный катер Военно-морских сил Украины, который следовал в направлении Крыма.

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