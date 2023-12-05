Катер ВСУ со взрывчаткой на борту нашли в Крыму

Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины со взрывоопасным устройством на борту обнаружили на пляже в Крыму. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что жители села Молочное Сакского района утром 4 декабря сообщили местным властям, что примерно в 4 километрах от их дома на пляже лежит невзорвавшийся безэкипажный катер. Приехавшие на место службы предположили, что катер был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).