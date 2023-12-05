Минобороны заявило о перехвате еще шести беспилотников ВСУ над Россией
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще шесть украинских беспилотников. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.
Там уточнили, что средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, еще два они перехватили над акваторией Азовского моря. Попытка ударить по территории России была предпринята около 6 часов утра по московскому времени.
В министерстве обороны назвали действия Украиной попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России беспилотниками самолетного типа.
В ночь на вторник, 5 декабря, Минобороны также заявляло об уничтожении системой ПВО 22 украинских дронов. Еще 13 было перехвачено над Азовским морем и Крымом. Информации о разрушениях и пострадавших ведомство не привело.
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