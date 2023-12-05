Минобороны сообщило об пресечении атаки беспилотников ВСУ

Минобороны России сообщило о пресечении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Азовского моря и в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, в ночь на вторник, 5 декабря, Киев пытался совершить террористическую атаку беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) 22 украинских БПЛА уничтожено и еще 13 перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым, уточнили в министерстве.

Ранее местные жители сообщали о серии взрывов в Керчи. Они услышали минимум девять взрывов в районе Аршинцево и поселка Войково. Кроме того, сообщалось о временной приостановке проезда по Крымскому мосту.