В небе над Керчью раздалась серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, они услышали минимум девять взрывов в районе Аршинцево и поселка Войково.

Кроме того, сообщается о временной приостановке проезда по Крымскому мосту. Официального подтверждения происшествию пока нет.

4 ноября российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в районе судостроительного завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи.