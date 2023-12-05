В небе над Керчью раздалась серия взрывов
По словам местных жителей, они услышали минимум девять взрывов в районе Аршинцево и поселка Войково.
Кроме того, сообщается о временной приостановке проезда по Крымскому мосту. Официального подтверждения происшествию пока нет.
4 ноября российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в районе судостроительного завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей региона о работе системы ПВО. Россиян попросили не приближаться к обломках беспилотных летательных аппаратов, не трогать их и сообщать о таких находках экстренным службам.
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