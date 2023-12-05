Отца зарезанного годовалого мальчика задержали в Туле

Правоохранительные органы Тульской области задержали 38-летнего Андрея Евланичева, который зарезал своего годовалого ребенка. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как говорится в сообщении, сотрудники полиции отыскали преступника, на момент задержания он был весь в крови. Возбуждено уголовное дело. Андрея Евланичева отправили в больницу, позже следователи проведут допрос.

Ранее СМИ сообщили известные подробности преступления. Мать привезла сына к родителям, там же находился ее бывший сожитель Андрей Евланичев, у которого врачи диагностировали психическое заболевание. Позже женщина со своими родителями ушли на работу, оставив ребенка под присмотром отца.