Движение на Большой кольцевой линии метро восстановили после падения человека

Департамент транспорта столицы объявил о восстановлении нормального движения на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро после происшествия с пассажиром на путях. Об сообщает "Интерфакс".

В официальном сообщении говорится: "Теперь движение по Большой кольцевой линии (11) восстановлено и будет осуществляться в соответствии с расписанием".

Ранее департамент информировал о временном увеличении интервалов движения поездов против часовой стрелки на БКЛ из-за наличия человека на пути. Поезда не курсировали между станциями "Электрозаводская" и "Петровский парк". 1 декабря в Москве пассажир также упал на рельсы на желтой ветке метро.