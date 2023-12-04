Воронежец ответил на звонок мошенника и потерял больше миллиона рублей

В Воронеже 21-летний юноша оформил кредит и отдал 1,3 млн мошенникам. Об этом сообщает moe-online.

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По информации издания, молодому человеку поступил звонок от человека, назвавшегося якобы сотрудником службы безопасности банка. Он убедил юношу в том, что кто-то пытается похитить деньги с его карты.

По указанию афериста воронежец перевел деньги на «безопасный счет». После этого юноша оформил кредит и также перевел на разные счета более миллиона рублей.