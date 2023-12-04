В Туле нашли тело зарезанного младенца

«Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствием установлено, что 4 декабря 2023 года в квартире, расположенной в Ленинском районе, обнаружено тело малолетнего мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением», — рассказали в СК.