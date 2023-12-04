Абызову запросили 19,5 года колонии
Гособвинение попросило Преображенский суд Москвы приговорить бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, которого обвиняют в создании преступного сообщества, к 19,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, прокурор также попросил назначить Абызову штраф в размере 470 миллионов рублей, лишить его ордена Дружбы и на пять лет запретить выполнять распорядительные функции. Кроме того гособвинение настаивает на удовлетворении иска потерпевшей стороны в полном объеме, то есть взыскивании со всех подсудимых 1,5 миллиарда рублей. Завтра, 5 декабря, свои позиции в суде озвучат адвокаты и подзащитные. Предполагается, что приговор может быть оглашен до конца 2023 года.
Напомним, что Абызова обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и легализации средств, полученных преступным путем. Помимо него перед судом в рамках этих дел предстали еще 11 человек. Свою вину никто из них не признал.