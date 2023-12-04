В ЛНР после взрыва у металлургического комбината пострадали четыре человека

"Вчера (3 декабря - прим. ТАСС) недалеко от Алчевского металлургического комбината взорвался неизвестный предмет. Пострадали четверо сотрудников меткомбината: двое мужчин и две женщины. Все четверо госпитализированы в алчевскую больницу. Состояние троих пострадавших - средней тяжести, без ухудшения. Состояние одной из женщин крайне тяжелое, с отрицательной динамикой", - сказала она.