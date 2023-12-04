СМИ сообщили о смерти блогера Никиты Васина

В Москве скончался популярный блогер Никита Васин. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

© Телеграм-канал Baza

По данным канала, 22-летний молодой человек скончался в реанимации в ночь на третье декабря.

Его подруга Мария рассказала, что вечером 2 декабря они с Никитой употребили неизвестное вещество в квартире на Рогожском валу. После этого они почувствовали себя плохо.

Девушка нашла в себе силы позвонить врачам. Бригада приехала и забрала потерявшего сознание блогера. В больнице его направили в реанимацию, где он спустя несколько часов скончался. По последним данным, за жизнь Марии врачи продолжают бороться.

При осмотре квартиры полицейские обнаружили пакет с остатками ЛСД.

Журналисты отметили, что на YouTube-канал блогера подписано почти полмиллиона человек. Он снимал ролики про самые забавные моменты и пасхалки из «Смешариков», видеообзоры про российские и зарубежные мультфильмы, а также обзоры на игру «Шарарам».