СМИ сообщили о смерти блогера Никиты Васина
По данным канала, 22-летний молодой человек скончался в реанимации в ночь на третье декабря.
Его подруга Мария рассказала, что вечером 2 декабря они с Никитой употребили неизвестное вещество в квартире на Рогожском валу. После этого они почувствовали себя плохо.
Девушка нашла в себе силы позвонить врачам. Бригада приехала и забрала потерявшего сознание блогера. В больнице его направили в реанимацию, где он спустя несколько часов скончался. По последним данным, за жизнь Марии врачи продолжают бороться.
При осмотре квартиры полицейские обнаружили пакет с остатками ЛСД.
Журналисты отметили, что на YouTube-канал блогера подписано почти полмиллиона человек. Он снимал ролики про самые забавные моменты и пасхалки из «Смешариков», видеообзоры про российские и зарубежные мультфильмы, а также обзоры на игру «Шарарам».
Ранее сообщалось, что в возрасте 30 лет скончался немецкий бодибилдер Joesthetics (Джо Линднер). У него было почти 9 млн подписчиков в Instagram* (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена) и свыше 900 тыс. подписчиков на YouTube.