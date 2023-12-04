Стало известно о пострадавших при прорыве теплотрассы на юге Петербурга

При прорыве теплотрассы на юге Санкт-Петербурга пострадали два человека, передает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на улице Турку. На кадрах с места ЧП видно, как над улицей вздымается густой пар. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

По данным источника телеканала, потерпевшим 18 и 19 лет. Они оба доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Несколькими часами ранее в Санкт-Петербурге на Потемкинской улице также произошла авария на теплосети. В результате участок заволокло паром. Отопление в ближайшие дома поступало по резервной схеме. Движение транспорта было ограничено. Четыре городских автобуса стали временно ходить по объездному маршруту.

Ранее массовое ДТП произошло на выезде из Лефортовского тоннеля в столице. Движение в районе аварии было затруднено. Тоннель в месте аварии заволокло паром.