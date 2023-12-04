Суд арестовал участника конфликта у ларька с шаурмой в центре Москвы

Чертановский суд Москвы арестовал одного из участников конфликта у ларька с шаурмой в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Чертановский районный суд Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Алиахунова Азата Жумановича. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сообщили в пресс-службе.

В суде отметили, что арестованный несколько дней назад около палатки с шаурмой нарушал общественный порядок, кричал, размахивал руками, выражался нецензурной бранью в присутствии других граждан и детей. На неоднократные замечания сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал. При доставлении в ОМВД продолжил нарушать общественный порядок, сломал камеру видеонаблюдения.