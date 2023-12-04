Мошенники заработали миллиард рублей на фейковых жалобах туристов об отравлении

Мошенники из Великобритании придумали схему с фейковыми жалобами туристов на отравления во время отпуска и заработали на этом миллиард рублей. Подробностями дела делится таблоид The Sun.

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Как сообщает источник, одной из восьми обвиняемых в мошенничестве с отелями на Майорке оказалась 44-летняя британка и мать троих детей Лаура Джойс (Laura Joyce). В 2016-2017 годах она вместе с подельниками убеждала туристов симулировать отравления и требовать компенсации у гостиниц.

По данным источника, таким образом банда собрала жалобы более 800 отдыхающих, при этом только 38 из них реально требовалась медицинская помощь. Убытки от действий мошенников оцениваются в 9,5 миллиона фунтов стерлингов (более миллиарда рублей).

Джойс арестовали еще в 2017 году, с тех пор продолжается разбирательство. Согласно новым документам, которые попали в распоряжение The Sun, отельеры Майорки потребовали, чтобы британку посадили на 6,5 года. Кроме того, пострадавшие захотели получить денежные компенсации.

Уточняется, что суд над Джойс и ее сообщниками состоится в 2024 году, его дата пока не назначена.