В Волгограде найденная спустя 20 дней поисков мать двоих детей заявила о похищении

Под Волгоградом три недели искали пропавшую в начале ноября 28-летнюю женщину, она исчезла после прогулки с детьми. Об этом сообщает портал V1.

28-летняя женщина пропала в Дзержинском районе Волгограда в первых числах ноября. По словам ее мужа, супруга исчезла после прогулки с детьми. Ее искали волонтеры и поисковики, а обнаружить удалось только на днях.

4 декабря она сама позвонила из полиции мужу и рассказала историю о том, как ее почти 20 дней удерживал в доме мужчина по имени Евгений и якобы заставлял работать в полях.

«Я хотела подработать на полях, а в итоге он меня только на подработку и выпускал. У него там в доме была еще одна женщина с ребенком. Они там после того, как я вырвалась и убежала, все остались», — рассказала волгоградка.