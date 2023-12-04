В российском регионе нашли расчлененное тело женщины без головы и кистей

По данным канала, 3 декабря житель Назрани пошел на Альтиевское поле, чтобы пособирать шиповник. Там он заметил пострадавшую и позвонил в службу спасения. Силовики осмотрели территорию и на глубине метра обнаружили расчлененную женщину. У нее не было головы и кистей. Опознать потерпевшую пока не удалось.