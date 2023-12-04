В Петербурге произошел пожар в отделении полиции

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Сотрудников эвакуировали, в результате пожара пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит доследственную проверку, чтобы установить причины пожара, который возник в салоне рейсового автобуса, когда там находились пассажиры.