Российского сержанта задержали за стрельбу из автомата в ходе конфликта

В Херсонской области сержант устроил стрельбу из автомата в ходе конфликта с сослуживцами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД.

По данным издания, ЧП произошло в селе Князе-Григорьевка.

Задержан заместитель командира взвода в звании сержанта. Он открыл огонь из АК-74 по своему непосредственному руководителю, лейтенант получил огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Второго пострадавшего — рядового — госпитализировали со сквозным ранением надключичной области шеи.

На месте проводят разбирательство военные следователи.